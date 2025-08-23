ТСН у соціальних мережах

Скоро до пологового будинку: вагітна другою дитиною Ванесса Гадженс уперше вийшла на публіку

Гадженс та її чоловік Коул Такер скоро стануть батьками ще однієї дитини.

Ванесса Гадженс

Ванесса Гадженс / © Getty Images

Вагітна 36-річна Ванесса Гадженс відвідала літню вечірку At Home with Narwal у Лос-Анджелесі та позувала для фотографій на заході.

Акторка вперше вийшла у світ після оголошення про вагітність від чоловіка Коула Такера. Вона була одягнена в довгу білу обтислу сукню з відкритими плечима і усміхалася фотографам. Ванесса доповнила образ кількома масивними золотими браслетами та каблучками різних розмірів, а її волосся було розпущеним і хвилястим.

Ванесса Гадженс / © Getty Images

Ванесса Гадженс / © Getty Images

Нагадаємо, що про вагітність Гадженс повідомила в липні через Instagram, через майже рік після того, як народила свого первістка.

Гадженс оголосила цю новину, опублікувавши три фотографії себе і Такера, на яких вона усміхається, демонструючи кругленький живіт.

«Другий раунд!!!!» — підписала фотографії зірка.

