Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
- 152
Час на прочитання
- 1 хв
Скоро до пологового будинку: вагітна другою дитиною Ванесса Гадженс уперше вийшла на публіку
Гадженс та її чоловік Коул Такер скоро стануть батьками ще однієї дитини.
Вагітна 36-річна Ванесса Гадженс відвідала літню вечірку At Home with Narwal у Лос-Анджелесі та позувала для фотографій на заході.
Акторка вперше вийшла у світ після оголошення про вагітність від чоловіка Коула Такера. Вона була одягнена в довгу білу обтислу сукню з відкритими плечима і усміхалася фотографам. Ванесса доповнила образ кількома масивними золотими браслетами та каблучками різних розмірів, а її волосся було розпущеним і хвилястим.
Нагадаємо, що про вагітність Гадженс повідомила в липні через Instagram, через майже рік після того, як народила свого первістка.
Гадженс оголосила цю новину, опублікувавши три фотографії себе і Такера, на яких вона усміхається, демонструючи кругленький живіт.
«Другий раунд!!!!» — підписала фотографії зірка.