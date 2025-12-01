ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
1 хв

Скоро до пологового: вагітна Фріда Аасен розкрила стать майбутньої дитини

Дівчина поділилася в Мережі фото з традиційної вечірки baby-shower.

Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен перебуває на останніх місяцях вагітності — зовсім скоро вона вперше стане мамою. Батько дитини — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара. У своєму Instagram вона показала серію знімків з вечірки baby-shower, яку традиційно влаштовують у США на честь майбутнього малюка, часто за кілька тижнів до пологів.

Судячи з підпису, вечірку організували для моделі її подруги. А з огляду на те, що декор виконаний у рожевому кольорі, Фріда очікує на народження доньки.

Для такої події норвежка обрала довгу обтислу коричневу сукню, яка підкреслила її вагітний живіт. Свій образ вона доповнила золотими аксесуарами.

Раніше, нагадаємо, Фріда Аасен разом із чоловіком-мільйонером влаштували «вагітну» фотосесію.

