Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Скоро до пологового: вагітна модель Фріда Аасен позувала в спідній білизні

Норвежка готується стати мамою вперше.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Нещодавно 30-річна норвезька модель Фріда Аасен поділилася радісною новиною: вона та її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара, незабаром стануть уперше батьками. Наразі вона перебуває на останніх місяцях вагітності, проте веде активний спосіб життя і навіть виходить у світ.

Так, у своєму Instagram вона поділилася селфі, на якому позує в чорній спідній білизні. Судячи з контенту в її соцмережах, вагітність проходить легко.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Раніше, нагадаємо, вагітна модель Фріда Аасен продемонструвала ефектний образ у сукні з високим розрізом.

Красиві образи Фріди Аасен (7 фото)

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен_1 / © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

