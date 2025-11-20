- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 203
- Час на прочитання
- 1 хв
Скоро до пологового: вагітна модель Фріда Аасен позувала в спідній білизні
Норвежка готується стати мамою вперше.
Нещодавно 30-річна норвезька модель Фріда Аасен поділилася радісною новиною: вона та її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара, незабаром стануть уперше батьками. Наразі вона перебуває на останніх місяцях вагітності, проте веде активний спосіб життя і навіть виходить у світ.
Так, у своєму Instagram вона поділилася селфі, на якому позує в чорній спідній білизні. Судячи з контенту в її соцмережах, вагітність проходить легко.
Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.
Раніше, нагадаємо, вагітна модель Фріда Аасен продемонструвала ефектний образ у сукні з високим розрізом.