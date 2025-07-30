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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
404
Час на прочитання
1 хв

Скоро до пологового: вагітна модель Карлі Клосс знялася у фотосесії та розповіла, на кого чекає

У зірки скоро з’явиться третя дитина, і це буде дівчинка.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

32-річна американська топмодель, інфлуенсерка, продюсерка і підприємиця Карлі Клосс нині вагітна своєю третьою дитиною, батько якої — чоловік зірки, бізнесмен Джошуа Кушнер. У подружжя вже є двоє синів: 4-річний Леві Джозеф і дворічний Елайджа Джуд.

Карлі знялася в новій фотосесії. Вона позувала в білому топі з довгими рукавами, який оголив її вагітний живіт, і рваних джинсах.

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Компанію на зніманнях моделі склали її сини. У підписі до фото Карлі зазначила, що чекає на дівчинку.

Карлі Клосс із синами / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс із синами / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс із сином / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс із сином / © Instagram Карлі Клосс

Клосс дбайливо охороняє приватність дітей і не показує в соцмережах їхніх облич. «Материнство — це найтрансформуючіша і найкрасивіша роль у моєму житті», — зізналася модель в інтерв’ю Vogue.

Раніше, нагадаємо, вагітна Карлі Клосс блищала на балу в Нью-Йорку — вона стала гостею Met Gala 2025.

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Дата публікації
Кількість переглядів
404
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