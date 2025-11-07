Скоро до пологового: вагітна топмодель Жасмін Тукс знялася в пляжній фотосесії

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — зараз перебуває на останньому місяці вагітності, і незабаром у неї народиться друга дитина, батьком якої є її чоловік — виконавчий директор Snapchat, син віцепрезидента Еквадору Гуан Девід Борреро, з яким вона вже виховує 2,5-річну доньку Мію Вікторію.

Незважаючи на пізній термін Жасмін продовжує з’являтися в промокампаніях як модель. Так, вона знялася в пляжній фотосесії для свого бренду косметики для тіла Brunel.

Тукс позувала в обтислих сукнях, спідній білизні та піжамах. Модель має приголомшливий вигляд.

Днями модель влаштувала вечірку baby-shower, на якій розкрила стать майбутньої дитини — у неї народиться хлопчик.

Раніше, нагадаємо, Жасмін Тукс відкрила легендарне шоу Victoria’s Secret і вийшла на подіум у лаконічній атласній спідній білизні гарного відтінку капучино і сукні-сітці з великими намистинами. А її крилами цього разу були зовсім не крила, а велика декорація у вигляді мушлі. У цьому образі Жасмін нагадувала картину італійського художника Сандро Боттічеллі «Народження Венери».