Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Скоро до пологового: вагітна топмодель Жасмін Тукс знялася в пляжній фотосесії

Зірка зовсім скоро стане мамою вдруге, проте досі знімається як модель.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жасмин Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — зараз перебуває на останньому місяці вагітності, і незабаром у неї народиться друга дитина, батьком якої є її чоловік — виконавчий директор Snapchat, син віцепрезидента Еквадору Гуан Девід Борреро, з яким вона вже виховує 2,5-річну доньку Мію Вікторію.

Незважаючи на пізній термін Жасмін продовжує з’являтися в промокампаніях як модель. Так, вона знялася в пляжній фотосесії для свого бренду косметики для тіла Brunel.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Тукс позувала в обтислих сукнях, спідній білизні та піжамах. Модель має приголомшливий вигляд.

Днями модель влаштувала вечірку baby-shower, на якій розкрила стать майбутньої дитини — у неї народиться хлопчик.

Раніше, нагадаємо, Жасмін Тукс відкрила легендарне шоу Victoria’s Secret і вийшла на подіум у лаконічній атласній спідній білизні гарного відтінку капучино і сукні-сітці з великими намистинами. А її крилами цього разу були зовсім не крила, а велика декорація у вигляді мушлі. У цьому образі Жасмін нагадувала картину італійського художника Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

Жасмін Тукс в купальниках (26 фото)

Дата публікації
Кількість переглядів
68
