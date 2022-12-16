Скоро на екранах: Ксенія Мішина зіграла вчительку музики в українській комедії "Сусідка"

Мішина виконала роль матері-одиначки, для якої на першому місці у житті сімейні цінності та діти.

Вже зовсім скоро, 29 грудня, в український прокат вийде романтична комедія "Сусідка" з Ксенією Мішиною у головній ролі.

Фото B&H film distribution

"Сусідка" - це легкий ромком, сповнений соковитого українського гумору і ліричних моментів. Сценарій до фільму написала українська письменниця Ірена Карпа. Авторка літературних бестселерів знову створила геніальну прозу життя. Вийшло сміливо, влучно, з фірмовою іронією. У комічних сценах впізнаєте доволі знайомі буденні ситуації та, словами самої Карпи, "з себе поржете".

В основі сюжету - карколомна історія стосунків безвідповідального затятого холостяка (Артемій Єгоров), що готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудливої вчителька музики (Ксенія Мішина) — матері-одиначки, для якої на першому місці у житті сімейні цінності та діти. Герої були вірні своїм принципам до доленосного повороту подій, який кардинально змінює їхні життя. В який бік відбулися зміни і що стало причиною низки кумедних подій, глядач дізнається незабаром.

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

В акторському складі стрічки не обійшлося і без зіркових камео: так, уперше на великому екрані у стрічці "Сусідка" зʼявиться одіозний Дмитро Гордон.

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Музичний супровід фільму заслуговує окремої уваги, адже він складається з композицій улюблених українських артистів: KALUSH, SKOFKA, NK, Артем Пивоваров, Світлана Тарабарова, "ВВ" і Віктор Павлік.

А головний саундтрек до фільму записав MONATIK у дуеті з Roxolana - пісня "Інь Янь" обіцяє стати найромантичнішим хітом цієї зими.

Стрічка вийшла за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Продюсерами картини виступила компанія F Films, відома за хітами вітчизняного прокату "Свінгери" і "Свінгери 2".

Читайте також: