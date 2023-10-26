Скоро у кінотеатрах: цікаві факти про супергеройський екшен "Марвели"

Зовсім скоро, 9 листопада, в український прокат вийде супергеройський екшен "Марвели". Це 33-й фільм кіновсесвіту Marvel, який є продовженням касового феномену 2019 року "Капітан Марвел". Із цього приводу ми підготували для вас цікаві факти про стрічку.

"Капітан Марвел" стала першою окремою жіночою франшизою, головною героїнею кіновсесвіту Marvel, а "Марвели" – першою повністю жіночою командою супергероїв.

Персонаж Капітана Марвел заснований на однойменній серії коміксів Marvel, вперше опублікованій 1967 року. Творців фільму зацікавила серія коміксів Келлі Сью Де Коннік, чиє бачення персонажа також стало загальним натхненням для "Марвелів".

У свої 33 роки Ніа Да Коста – наймолодша режисерка, яка знімала фільм у кіновсесвіті Marvel.

Дні народження, які були під час знімань, святкували вишукано. Святкування Брі Ларсон, Тейони Перріс і режисерки Ніа Да Кости супроводжувалися танцювальними вечірками на знімальному майданчику.

Два коти на ім'я Немо й Танґо виконують роль Флеркен Гуся, істоти, яка позбавила Ніка Ф'юрі зору на одне око.

На знімальному майданчику було 10 кошенят, які грали флеркошенят. Кошенята полюбилися усім, навіть Брі Ларсон, яка страждає від алергії на котів.

Флеркенські яйця стали темою для розмови на початку знімань, коли команда працювала над тим, який вони матимуть вигляд, використовуючи комікси Келлі Сью Де Коннік як орієнтир. Зрештою, на знімальному майданчику з'явилося понад 60 яєць, розмальованих вручну неймовірною командою фахівців із реквізиту.

Актори та знімальна група випивали близько 500 чашок кави на день. За весь час знімань це становить близько 42 000 чашок.

Художниця по костюмах Ліндсі П'ю та її команда створили безліч костюмів для Капітана Марвел, Моніки Рамбо та Камали Хан, не кажучи вже про понад 1000 костюмів для акторів другого плану. Всі стелажі з костюмами разом могли б покрити невелике футбольне поле.

Створили 54 окремі декорації для "Марвелів" на восьми сценах, двох задниках і полі для гольфу. До наборів входило п'ять різних планет, космічна станція, п'ять космічних кораблів, два евакуаційні кораблі, три евакуаційні капсули, космічний ліфт, літак Cessna 150 і три будинки.

Художній відділ налічував 50 осіб, будівельна команда – близько 350 осіб, а будівництво великих декорацій тривало 12 тижнів.

Для сцени банкету на планеті Аладна запросили двох японських фуд-стилістів. Один із них робив вишукані канапе, а інший – фуд-вежі.

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