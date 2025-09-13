- Дата публікації
Скотч — секретна зброя на червоній доріжці: як знаменитості використовують його і куди клеять
Скотч потрібен не тільки для ваших канцелярських потреб, але також активно використовується і в модній індустрії.
Упродовж багатьох років знаменитості використовують двосторонню клейку стрічку, щоб уникнути неприємностей на світських заходах, коли їхнє декольте дуже глибоке. Усе, що треба, — невеличкий шматочок клейкої стрічки, і ні бретелька, ні деталь сукні, яка прикриває груди, нікуди не сповзуть.
Уперше публічно про використання скотчу заговорила телезірка Кім Кардашян і назвала це boob tape та навіть показала фото, як приклеїла скотч до грудей, щоб вони гарно трималися під сукнею та підтримувалися. Це був її лайфхак у випадках, коли неможливо носити звичайний бюстгальтер або коли сукня має специфічний крій. Пізніше Кім навіть випустила спеціальну клейку стрічку через свій бренд SKIMS.
Але використовують трюк зі скотчем — спеціальним і двостороннім і інші відомі жінки.