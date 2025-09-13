ТСН у соціальних мережах

Скотч — секретна зброя на червоній доріжці: як знаменитості використовують його і куди клеять

Скотч потрібен не тільки для ваших канцелярських потреб, але також активно використовується і в модній індустрії.

Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Упродовж багатьох років знаменитості використовують двосторонню клейку стрічку, щоб уникнути неприємностей на світських заходах, коли їхнє декольте дуже глибоке. Усе, що треба, — невеличкий шматочок клейкої стрічки, і ні бретелька, ні деталь сукні, яка прикриває груди, нікуди не сповзуть.

Уперше публічно про використання скотчу заговорила телезірка Кім Кардашян і назвала це boob tape та навіть показала фото, як приклеїла скотч до грудей, щоб вони гарно трималися під сукнею та підтримувалися. Це був її лайфхак у випадках, коли неможливо носити звичайний бюстгальтер або коли сукня має специфічний крій. Пізніше Кім навіть випустила спеціальну клейку стрічку через свій бренд SKIMS.

Кім Кардашян / © Твиттер/Ким Кардашьян

Кім Кардашян / © Твиттер/Ким Кардашьян

Але використовують трюк зі скотчем — спеціальним і двостороннім і інші відомі жінки.

Елізабет Герлі у 2025 році / © Getty Images

Елізабет Герлі у 2025 році / © Getty Images

Бейонсе у 2007 році / © Getty Images

Бейонсе у 2007 році / © Getty Images

