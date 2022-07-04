Скрізь разом: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек сходили на блошиний ринок

Попри свою популярність, пара намагається вести звичайне життя, відвідуючи громадські місця.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вкотре здивували своєю появою на вулицях Лос-Анджелеса, коли приїхали разом на Melrose Trading Post — це недільний ринок просто неба, де продають антикваріат, вінтажні товари та колекційні предмети. Ймовірно, пара хотіла щось придбати у свій новий будинок, який за чутками вони зовсім нещодавно придбали за велику суму. Також з ними приїхала і дочка Лопес – 14-річна Емма.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Для прогулянки блошиним ринком Дженніфер обрала довгу легку спідницю з геометричним малюнком, просту чорну водолазку та ескадрильї. З аксесуарів вона традиційно обрала люксову сумку, цього разу від Hermès, сонцезахисні окуляри та улюблені сережки-кільця. Волосся знаменитість зібрала у високий хвіст.

Аффлек теж був одягнений просто, віддавши перевагу простій білій футболці, світлим штанам та кедам. У руці він ніс якісь документи, а Дженніфер говорила телефоном.

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою / Фото: Getty Images

Також не можна не відзначити стиль Емми, про яку останнім часом дуже часто почали говорити в Мережі. Річ у тому, що підліток ймовірно попросила батьків звертатися до неї, використовуючи займенники вони/їх, і на одному з недавніх концертів її мати представила дівчинку саме так. Емма вибирає прості, зручні агендерні речі. Для прогулянки вона одягла широкі шорти, білий топ та сорочку. Також на ній були кеди, високі шкарпетки, а на нозі райдужний браслет, який, ймовірно, символізував прапор ЛГБТ.

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