Скрізь із прапором України: Аліна Байкова продемонструвала у Каннах два ніжні вбрання

Каннський кінофестиваль закінчився, але ми продовжуємо розповідати вам про неймовірну підтримку, яку цього року висловлювали знаменитості України.
Однією з гостей заходу стала українська модель Аліна Байкова. Знаменитість активно підтримує рідну країну і на червону доріжку вийшла у жовтій сукні без бретелів із пір'ям від ліванського модельєра Елі Сааба. Доповнили цей образ сині прикраси від ювелірного дому Chopard.
Після Аліна відвідала благодійний вечір amfAR, який відбувся у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. На українці була ніжно-рожева сукня з оригінальною прикрасою, розшитою камінням від бренду Jean-Louis Sabaji. На своє вбрання знаменитість прикріпила синьо-жовту стрічку.
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