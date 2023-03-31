Скромна розкіш: що акторка Гвінет Пелтроу одягала до суду проти 76-річного офтальмолога

Під час усіх днів суду 50-річна акторка була спокійною, зібраною та стильною, захищаючи своє ім'я після нещасного випадку на лижах 2016 року.

50-річна акторка Гвінет Пелтроу виграла суд у справі про зіткнення на лижному курорті 2016 року. Присяжні суду штату Юта визнали її невинною. Їй призначили компенсацію в один долар, яку вона вимагала за зустрічним позовом, та відшкодування витрат на послуги адвокатів, повідомляє видання BBC.

Неприємний інцидент стався на курорті Deer Valley у місті Парк Сіті, де Гвінет відпочивала. Катаючись на лижах, акторка зіткнулася із 76-річним офтальмологом-пенсіонером Террі Сандерсоном. Через три роки чоловік вирішив подати на зірку до суду і зажадав мільйон доларів компенсації, але згодом знизив цифру до 300 тисяч доларів.

Судовий процес тривав два роки, за цей час було заслухано десятки свідків із суперечливими розповідями про те, хто в кого врізався.

За словами Сандерсона, Пелтроу "безконтрольно" каталася на лижах та "збила його з ніг". Внаслідок цього він отримав черепно-мозкову травму, перелом чотирьох ребер та інші травми, які змінили його життя. Після зіткнення акторка, за словами Сандерсона, "встала, розвернулася і поїхала далі", залишивши його лежати пораненим на снігу.

За словами Пелтроу, Сандерсон врізався їй у спину, коли вона спускалася схилом зі своїми двома дітьми. Також вона додала, що він був притомний, коли вона від'їжджала, і навіть перепросив у неї.

Через цю історію акторка змушена була з'являтися в суді протягом останніх кількох тижнів. Особливу увагу привернув гардероб, який жінка вибирала на слухання, адже багато хто охрестив його "скромною розкішшю". Що ж, розгляньмо образи акторки детальніше.

21 березня

Акторка прийшла на суд у теплому светрі молочного відтінку G Label, який поєднала з оливковим пальтом від The Row, широкими коричневими штанами та черевиками. У неї було дві пари окулярів — авіатори Ray-Ban із затемненими лінзами та для зору.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

До речі, другі окуляри акторки дуже критикували, зазначаючи, що вони схожі на ті, які носив серійний убивця Джеффрі Дамер.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

22 березня

На другий день судового розгляду Пелтроу була одягнена в білий кардиган із поясом та масивним ланцюжком. Також вона доповнила образ коричневою сумкою і вельветовими штанами.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

23 березня

Гвінет віддала перевагу сірому штанному костюму з натуральної тканини та топу в рубчик. На ній було безліч золотих прикрас: ланцюжок з підвіскою від Foundrae, каблучки і браслети, серед яких можна помітити Cartier.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

24 березня

Вона одягла на засідання повністю чорний ансамбль, поєднавши спідницю-міді та поло на ґудзиках. Також на акторці були щільні колготки і черевики Prada. На зап'ясті вона мала кілька золотих браслетів.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

27 березня

Цього дня зірка з'явилася в суді теж у спідниці, але значно довшій та іншого фасону. Вона поєднала її з чорним кардиганом і білою сорочкою.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

28 березня

Пелтроу одягла ніжно-рожеву блузу з бантом-краваткою від свого власного бренду G. Label by Goop та чорні шкіряні штани.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

29 березня

В передостанній день судового розгляду Пелтроу обрала темну водолазку та широкі штани з поясом.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

30 березня

Для фінального дня суду вона одягла кремові вельветові штани, білу сорочку та велюровий двобортний жакет.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Слухаючи вердикт у суді, у Пелтроу не було жодних емоцій. Потім, залишаючи залу, вона ненадовго зупинилася і сказала містерові Сандерсону: "Я бажаю вам усього найкращого". Він відповів: "Дякую, люба". Ця мить потрапила на фото.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Цей судовий процес став найгучнішим розглядом за участю знаменитості після скандального суду акторів Джонні Деппа та Ембер Герд 2022 року, під час якого випливло багато брудних подробиць їхнього особистого життя.

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