Скромно, але елегантно: Гейлі Бібер з'явилася у білій сукні від Saint Laurent

Скромно, але елегантно: Гейлі Бібер з'явилася у білій сукні від Saint Laurent

Вона віддала перевагу мінімалістичному вбранню, яке стало одним із найкращих образів вечора.

Дружина Джастіна Бібера, фотомодель та трендсеттерка з'явилася на світському заході в Лос-Анджелесі LACMA Art + Film Gala. Гейлі Бібер відрізнялася від багатьох зірок, які прийшли в образах від італійської марки Gucci, одягнувши мінімалістичну, але дуже елегантну та жіночну сукню від Saint Laurent.

Вбрання було виконане із щільної тканини білого кольору, з V-подібним декольте та широкими рукавами з манжетами, які Гейлі трохи підняла вгору.

Хейлі Бібер / Associated Press

Доповнили цей розкішний образ знаменитості золоті парні браслети-манжети від Tiffany & Co., а також насичений макіяж з акцентом на губах та висока зачіска пучок.

Хейлі Бібер / Associated Press

Захід, який відвідала модель, був присвячений впливовим американським художникам Емі Шеральд та Кехінді Вайлі, а також режисерові Стівену Спілбергу та відбувався за підтримки Модного дому Gucci.

Також галавечір відвідали Сальма Гаєк, Ель Феннінг, Дакота Джонсон, Біллі Айліш, Майлі Сайрус, Джаред Лето, Джейк Джілленхол та багато інших зірок. Гейлі прийшла на захід без Джастіна.

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