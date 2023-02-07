Скромно, але елегантно: Мішель Пфайффер уперше за довгий час відвідала світський захід

Лауреатка премій "Золотий глобус" та BAFTA, а також номінантка на "Оскар" й "Еммі" з'явиться у фільмі про супергероїв.

6 лютого в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра супергеройського фільму Marvel "Людина-мурашка та Оса: Квантоманія". Захід відвідав багато зіркових гостей, а також акторів, які зіграли у цій частині блокбастера.

Позувала на червоній доріжці і акторка Мішель Пфайффер, яка втілила роль Джанет Ван Дайн.

Для прем'єри вона одягла елегантний образ від бренду від Saint Laurent, який був представлений у колекції весна-літо 2023 року в Парижі.

Мішель Пфайффер / Фото: Associated Press

Це була довга чорна сукня з рукавами та широкими плечима, вона прикрашена драпуванням та переплетенням на стегнах. Образ Пфайффер доповнювали туфлі на високих підборах, легке укладання, макіяж та золотаві прикраси – величезні сережки-кільця та браслети-манжети.

Мішель Пфайффер / Фото: Associated Press

Ця поява на публіці стала першою для зірки за тривалий час, адже востаннє вона була на заході в червні 2022 року, на запуску потокового сайту Paramount + у Великій Британії.

Мішель Пфайффер / Фото: Associated Press

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