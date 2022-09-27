Скромно, але стильно: зірка "Чужого" Сігурні Вівер під прицілом папараці в Нью-Йорку

Зірка фільмів "Чужий" та "Аватар" Сігурні Вівер продемонструвала два штанних образи Нью-Йорку, оскільки 26 вересня акторка встигла відвідати аж два шоу.

У першому луку 72-річну зірку сфотографували дорогою на на шоу Good Morning America, коли вона виходила з машини.

Сігурні Вівер / Фото: Getty Images

На Сігурні був досить цікавий лук, адже вона поєднала кюлоти з жакардової тканини, бордову кофту в рубчик і картатий жакет. Також на акторці були білі кеди, а в руці вона тримала коричневу сумку.

Також акторка відвідала програму The Late Show with Stephen Colbert, але вбралася для неї гламурніше, одягнувши чорний костюм із люрексом, вечірні туфлі та топ.

Сігурні Вівер / Фото: Getty Images

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