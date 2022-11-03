Скромно, але зі смаком: Гейлі Бібер у мінімалістичній сукні відвідала світський захід

Модель обрала для свого виходу вбрання від Saint Laurent.

Гейлі Бібер стала гостею церемонії нагородження премії Innovator Awards, яку організував журнал WSJ. Подія відбулася у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Модель з'явилася у скромному образі. На ній була мінімалістична довга чорна сукня від бренду Saint Laurent, яка чудово облягала її струнку фігуру.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Гейлі зробила хвилясте укладання і макіяж у шоколадно-бежевих відтінках. У вухах у неї були довгі сережки, а на пальцях – каблучки з дорогоцінним камінням. Чорний довгий манікюр завершив аутфіт моделі.

Премію також відвідала модель Карлі Клосс, яка у вбранні перлинного кольору від бренду Peter Do продемонструвала стрункі ноги.

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