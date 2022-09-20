Скромно, але зі смаком: Олівія Вайлд у сукні Saint Laurent з'явилася на прем'єрі психологічного горору

Олівія Вайлд відвідала прем'єру психологічного горору з елементами трилера Don't Worry Darling, який відбувся у театрі AMC Lincoln Square Theatre у Нью-Йорку.

Олівія виступила у ролі режисерки стрічки. Крім того, вона також виступила продюсеркою спільно з Роєм Лі та Кеті Сільберман. Вона також знялася у цьому фільмі.

Перед фотографами Вайлд постала у скромній чорній сукні максі від Saint Laurent і чорних босоніжках на підборрах. На руках у неї були парні срібно-чорні браслети.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Олівія уклала волосся в локони, зробила макіяж із акцентом на очах, пальці прикрасила срібними масивними каблучками і завершила скромний лук бордовим манікюром.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

На премєрі з'явилася також Діта фон Тіз, яка зіграла у стрічці. Діва бурлеску постала у бірюзовій сукні Jenny Packham, розшитій мерехтливими кристалами, намистинами і паєтками. Вбрання мало глибокий V-подібний виріз.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у горорі Don't Worry Darling події розгортаються у комуні у каліфорнійській пустелі у 1950-х роках. Хороша домогосподарка Еліс раптово дізнається про страшну таємницю - про надсекретний проєкт, над яким працюють її чоловік Джек і чоловіки її подруг-сусідок по комуні. Тепер це загрожує її життю.

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