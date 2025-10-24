- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 390
- Час на прочитання
- 1 хв
Скромно, але зі смаком: супермодель Сінді Кроуфорд з'явилася на заході в штанах
Вона обрала вбрання, яке буде доречним для багатьох життєвих сидуацій, тому його варто взяти на замітку.
Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд відвідала захід Raising Brows LIVE, організований Анастасією Соаре, засновницею і генеральною директоркою знаменитого косметичного бренду Anastasia Beverly Hills, і телеведучою Опрою Вінфрі. Світська подія відбулася в Лос-Анджелесі, а Кроуфорд на ній з’явилася в стильному образі, який ідеально пасував би для будь-якого заходу.
Зірка одягла вільну блузу без рукавів і з галтером та асиметричною деталлю, що додавала їй елегантності. Також Сінді одягла класичні штани-кльош, трохи темніші за блузу. Саме такі штани нещодавно дизайнер Андре Тан назвав обов’язковими в гардеробі на осінь цього року.
Завершила образ Кроуфорд лаконічними босоніжками, об’ємною зачіскою і мінімалістичним макіяжем. На її руці красувався золотий годинник, що став єдиною яскравою прикрасою в образі.
Цей лук моделі універсальний, адже піти в такому можна в офіс, доповнивши жакетом, на зустріч або, як Сінді, — на світський захід. Такого самого принципу в моді дотримується й акторка Кеті Голмс, яка часто обирає універсальні луки, чим привертає багато уваги.