Скромно, але зі смаком: супермодель Сінді Кроуфорд з'явилася на заході в штанах

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Реклама

Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд відвідала захід Raising Brows LIVE, організований Анастасією Соаре, засновницею і генеральною директоркою знаменитого косметичного бренду Anastasia Beverly Hills, і телеведучою Опрою Вінфрі. Світська подія відбулася в Лос-Анджелесі, а Кроуфорд на ній з’явилася в стильному образі, який ідеально пасував би для будь-якого заходу.

Зірка одягла вільну блузу без рукавів і з галтером та асиметричною деталлю, що додавала їй елегантності. Також Сінді одягла класичні штани-кльош, трохи темніші за блузу. Саме такі штани нещодавно дизайнер Андре Тан назвав обов’язковими в гардеробі на осінь цього року.

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Завершила образ Кроуфорд лаконічними босоніжками, об’ємною зачіскою і мінімалістичним макіяжем. На її руці красувався золотий годинник, що став єдиною яскравою прикрасою в образі.

Реклама

Цей лук моделі універсальний, адже піти в такому можна в офіс, доповнивши жакетом, на зустріч або, як Сінді, — на світський захід. Такого самого принципу в моді дотримується й акторка Кеті Голмс, яка часто обирає універсальні луки, чим привертає багато уваги.