ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
390
Час на прочитання
1 хв

Скромно, але зі смаком: супермодель Сінді Кроуфорд з'явилася на заході в штанах

Вона обрала вбрання, яке буде доречним для багатьох життєвих сидуацій, тому його варто взяти на замітку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд відвідала захід Raising Brows LIVE, організований Анастасією Соаре, засновницею і генеральною директоркою знаменитого косметичного бренду Anastasia Beverly Hills, і телеведучою Опрою Вінфрі. Світська подія відбулася в Лос-Анджелесі, а Кроуфорд на ній з’явилася в стильному образі, який ідеально пасував би для будь-якого заходу.

Зірка одягла вільну блузу без рукавів і з галтером та асиметричною деталлю, що додавала їй елегантності. Також Сінді одягла класичні штани-кльош, трохи темніші за блузу. Саме такі штани нещодавно дизайнер Андре Тан назвав обов’язковими в гардеробі на осінь цього року.

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Завершила образ Кроуфорд лаконічними босоніжками, об’ємною зачіскою і мінімалістичним макіяжем. На її руці красувався золотий годинник, що став єдиною яскравою прикрасою в образі.

Цей лук моделі універсальний, адже піти в такому можна в офіс, доповнивши жакетом, на зустріч або, як Сінді, — на світський захід. Такого самого принципу в моді дотримується й акторка Кеті Голмс, яка часто обирає універсальні луки, чим привертає багато уваги.

Стильні образи Сінді Кроуфорд (14 фото)

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
390
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie