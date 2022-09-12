Скромно, але зі смаком: Тільда Свінтон образі total black від Chanel з'явилася у Торонто

61-річна британська акторка обрала для свого виходу скромний, але вишуканий лук.

У Канаді триває міжнародний кінофестиваль у Торонто. Тільда Свінтон приїхала туди, щоб представити фільм "Вічна донька", у якому зіграла головну роль.

Вона відвідала TIFF Bell Lightbox, де з'явилася у стриманому образі total black від Chanel. На ній була атласна блузка і вільні штани. Вбрання акторка доповнила гостроносими туфлями.

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

Зверху на блузку Свінтон одягла срібний ланцюжок. Волосся вона акуратно уклала і зробила свій фірмовий макіяж із акцентом на рожевій помаді. На руці у неї був золотий браслет.

Нагадаємо, на Венеційському кінофестивалі Тільда постала у довгій лавандовій сукні від французького бренду Haider Ackermann, розшитій паєтками. Вбрання вона поєднала з атласними туфлями в тон.

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