Скупалася у Середземному морі: Оля Полякова у червоному купальнику продемонструвала струнку фігуру

Артистка поїхала у гості до подруги у Францію.

Оля Полякова опублікувала в Instagram Stories відео з її поїздки до Франції, де вона гостює у подруги.

Перед камерою співачка позувала у суцільному червоному купальнику з білою облямівкою, демонструючи з різних ракурсів красиву струнку фігуру.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

"Дорогенькі мої, бачите – листопад місяць, зараз буде заплив у Середземне море", – сказала Оля і сміливо пригнула у воду.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

З нетерпінням чекаємо від артистки на знімки з відпочинку.

Нагадаємо, Оля Полякова у мінісукні і леопардових туфлях похизувалася стрункими ногами.

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