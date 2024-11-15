Скупалася у Середземному морі: Оля Полякова у червоному купальнику продемонструвала струнку фігуру

Артистка поїхала у гості до подруги у Францію.
Оля Полякова опублікувала в Instagram Stories відео з її поїздки до Франції, де вона гостює у подруги.
Перед камерою співачка позувала у суцільному червоному купальнику з білою облямівкою, демонструючи з різних ракурсів красиву струнку фігуру.
"Дорогенькі мої, бачите – листопад місяць, зараз буде заплив у Середземне море", – сказала Оля і сміливо пригнула у воду.
З нетерпінням чекаємо від артистки на знімки з відпочинку.
Нагадаємо, Оля Полякова у мінісукні і леопардових туфлях похизувалася стрункими ногами.
Читайте також:
- Зірки на концерті Макса Барських: Оля Полякова – у стильному капелюсі, Маша Єфросиніна – у шкіряному костюмі
- У сукні з ажурними рукавами і вбранні з квітковими аплікаціями: ніжні образи Олі Полякової на моновиставі
- Ух, яка: сексуальна Оля Полякова у бікіні похизувалася ідеальною фігурою