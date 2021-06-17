Слава, гроші і контракти: 10 моделей, які стали відомі завдяки Victoria's Secret

Кар'єри усіх учасниць модних показів цього білизняного бренду склалися дуже успішно.

Завдяки Victoria's Secret світ дізнався про величезну кількість нових імен і багато хто з цих дівчат стали суперзірками і найвисокооплачуванішими моделями. Вони з'являлися на обкладинках багатьох глянців, брали участь в показах престижних дизайнерів і ставали гостями різних червоних доріжок.

Оскільки бренд вирішив відмовитися від співпраці з красунями і більше свій знаменитий показ спідньої білизни не проводити, ми вирішили згадати десять моделей, чия зірка засяяла на подіумі Victoria's Secret.

Жизель Бундген

Бразильська зірка — одна з найуспішніших і високооплачуваних моделей у світі, а також одна з найвпливовіших жінок. Жизель брала участь в семи показах Victoria's Secret від 1999 до 2003 і у 2005-2006 роках.

За свою 20-річну кар'єру модель з'явилася на обкладинках понад 2000 журналів і брала участь у майже на 900 модних показах найзнаменитіших брендів. Зараз займається благодійністю, є послом доброї волі, опікується проблемами клімату.

Associated Press

Гайді Клум

Гайді стала першою німецькою моделлю, яка брала участь у шоу. Всього за свою кар'єру вона з'являлася на подіумі Victoria's Secret 11 раз (1997-2003; 2005; 2007-2009) і тричі одягала Fantasy Bra, розшите дорогоцінними каменями.

Зараз вона успішна телеведуча декількох проєктів у Німеччині та США, а також неодноразово з'являлася в різних фільмах і серіалах.

Associated Press

Алесандра Амбросіо

Алесандра вперше вийшла на подіум Victoria's Secret у 19-річному віці і з того часу прийняла сумарно участь в 17 показах бренду. Також вона стала першою моделлю дочірнього бренду Victoria's Secret — PINK line.

Окрім модельної кар'єри Амбросіо знімалася в кіно і запустила власний бренд білизни та купальників.

Associated Press

Тайра Бенкс

Неймовірна красуня Тайра поповнила ряди ангелів Victoria's Secret 1997 року. До цього моменту її кар'єра тільки почала по-справжньому розвиватися. Вона взяла участь у 9 показах і з'являлася на подіумі від 1996 до 2003, а також у 2005 році.

За свою кар'єру модель знялася для безлічі обкладинок і стала справжньою зіркою на батьківщині. У Тайри було своє шоу, а також вона з'являлася як суддя і ведуча на різних проєктах на телебаченні.

Getty Images

Адріана Ліма

Адріана — модель, у якої був найдовший контракт серед всіх "ангелів" бренду, адже всього вона з'являлася на подіумі 18 разів і співпрацювала з Victoria's Secret від 1999 до 2003, а також від 2005 до 2018 року.

Завдяки бренду вона зробила грандіозну кар'єру і підписала контракти ще з багатьма марками. Часто Андріану називають однією з найкрасивіших жінок планети.

Адріана Ліма / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська красуня почала свою кар'єру в 16 років, а в 19 приєдналася до Victoria's Secret і дебютувала на подіумі бренду. Пізніше вона з'явилася в британському Vogue і стала музою відомого фотографа Ренкіна, який присвятив їхній спільній роботі цілу книжку про фотографії Ten Times Rose. Вона також позувала оголеною для Террі Річардсона і ходила на подіумах для Givenchy, Valentino, Prada і Louis Vuitton та багатьох інших.

Всього за свою кар'єру вона взяла участь в п'яти показах і працювала з Victoria's Secret від 2006 до 2010 року.

Getty Images

Міранда Керр

Міранда стала першою австралійською моделлю, яка приєдналася до бренду. Її співпраця з Victoria's Secret розпочалася в 2006 і всього вона взяла участь у шести показах.

Завдяки білизняній марці вона дійсно прославилася, уклала безліч модних контрактів і її неодноразово називали однією з найвисокооплачуваних моделей індустрії.

Associated Press

Кендіс Свейнпол

Вперше вона з'явилася на Victoria's Secret Fashion Show 2007 року і в цілому співпрацювала з брендом протягом 11 років. Також стала однією з небагатьох учасниць, які виходили на сцену в Fantasy Bra. Вартість бра Кендіс була 10 мільйонів доларів. Також неодноразово саме вона відкривала покази.

За свою кар'єру співпрацювала з такими компаніями як Givenchy, Blumarine, Versace, Calvin Klein, Avon, Unique, Tom Ford, Miu Miu, Swarovski, Nike, Puma, Oscar de la Renta і багатьма іншими популярними брендами.

Кендіс Свейнпоул / Associated Press

Ізабель Гулар

Ізабель одна з тих моделей, хто працював з брендом протягом багатьох років. Зокрема дівчина взяла участь у 12 показах і виходила на подіум від 2005 до 2016 року.

Крім роботи на подіумі брала участь в показах Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren і Stella McCartney. Ізабель знімалася для обкладинок таких журналів, як GQ, Vogue, L'Officiel, Marie Claire і Esquire.

Associated Press

Беаті Прінслу

Намібійська модель вперше вийшла на подіум в Victoria's Secret у 2007-му і продовжувала свою роботу з невеликими переривали до 2018. Вона взяла участь сумарно в 10 показах шоу.

Також дівчина підписала багато вигідних контрактів і знімалася для різних глянців. У 2014-иу вийшла заміж за музиканта Адама Левіна.

Associated Press

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Victoria's Secret Fashion Show - 2018 (5 фото)

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