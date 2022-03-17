Слава Камінська послала друзів із Росії слідом російським кораблем

Співачка Слава Камінська від перших днів підтримувала Україну під час війни.

У своєму Instagram артистка розповіла, що мала багато друзів з Росії, і вона намагалася донести їм правду всього, що відбувається в Україні після путінського вторгнення. Але вони її не чули, і не слухали. Тож Слава вирішила перервати будь-яке спілкування з такими людьми.

"А це навіть не смішно .... У мене було багато друзів з Росії, деякі ними залишилися, але їх не так багато. Я усвідомлено сварилася з усіма, що думають інакше, тому що вони просто не хочуть мені вірити. Вірити моїм очам і моїм відчуттям. Вірити тому, що залишиться в нашій ДНК назавжди, страху, болю та жалості, що ми виявилися заручниками цього трилера під назвою "влада". Як страшно жити за часів, коли ненависть намагається виштовхнути любов з наших реалій! У мене одна відповідь Значить це комусь потрібно ", - написала співачка в Instagram.

А ведучі Катя Осадча та Леся Нікітюк, нагадаємо, послали слідом за російським кораблем українську співачку Maruv, яка заявила про свою підтримку Росії. Осадча зажадала, щоби співачка повернула український паспорт.

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