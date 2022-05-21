Слідом за дочкою-скандалісткою: Моніка Беллуччі з'явилася на обкладинці у вбранні від російської дизайнерки

Слідом за дочкою-скандалісткою: Моніка Беллуччі з'явилася на обкладинці у вбранні від російської дизайнерки

Поки світ підтримує Україну, знаменитості особисто допомагають біженцям і перераховують гроші постраждалим від війни, Моніка Беллуччі без краплі сорому носить російські бренди.

У вбранні від російської дизайнерки Yanina Couture та прикрасах Cartier відома акторка з'явилася у фотосесії для видання Madame Figaro. Цей образ був створений напередодні виходу нового фільму "Дівчина у фонтані" Антоніо Паніцці, де Беллуччі зіграла зірку фільму Фелліні "Солодке життя" Аніту Екберг.

Але, схоже, що любов до росіян у сім'ї Беллуччі сімейна, оскільки раніше її старша дочка Дева Кассель неодноразово підтримувала країну-агресорку. Спочатку дівчина знялася для обкладинки російського Elle, де була зображена латинська літера – Z, яка символізує вторгнення Росії в Україну та вже заборонена у деяких країнах. А ось під її фото був напис: покоління Z та фраза: Make The World Great Again, що у перекладі: "Зробити світ знову великим".

Обкладинка Elle.Росія

Пізніше дівчину помітили в компанії російських моделей, вони курили, пили і явно вживали заборонені речовини. Поведінка неповнолітньої шокувала.

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