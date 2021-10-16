Слідує трендам: Джіджі Хадід з'явилася на вулиці в шкіряному плащі і гламурних ляпанцях

З маленькою сумкою від італійського бренду модель останнім часом не розлучається.
Зовсім нещодавно супермодель повернулася до Нью-Йорка, адже весь минулий місяць активно працювала в Європі — дівчина прийняв участь в декількох Тижнях моди. Також Джіджі знялася в віртуальному показі нової білизняний колекції Ріанни.
Зараз модель багато часу проводить зі своєю дочкою та іноді виходить на прогулянки з друзями і сестрою Белою. Вчора її заскочили в районі Нохо. Зірка була одягнена в повністю чорний аутфіт, який складався зі шкіряного трендового плаща, джинсів-мом і кроптопа. На ногах у моделі були гламурні ляпанці, а в руці її улюблена сумка від бренду Loro Piana.
Свій строгий образ модель розбавила аксесуарами надівши золоті прикраси і сонцезахисні окуляри.
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