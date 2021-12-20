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Слухайте гарну музику і відчувайте серцем: новорічне привітання від гурту KADNAY

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Слухайте гарну музику і відчувайте серцем: новорічне привітання від гурту KADNAY

KADNAY

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати серію новорічних відеопривітань від зірок.

Гурт KADNAY записав для читачів ТСН.ua відеопривітання з прийдешнім Новим роком.

KADNAY / ©
KADNAY

Музиканти побажали щастя, слухати хорошу музику і, щоб все у всіх було чудово.

Гурт KADNAY привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

Гурт KADNAY привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Читачі ТСН.ua, ми вітаємо вас з Новим роком! Нехай у вас все буде класно! Будьте щасливі! Слухайте гарну музику, відчувайте серцем і нехай все буде добре!" – сказали на відео учасники KADNAY.

KADNAY / ©
KADNAY

Нагадаємо, новорічне відеовітання записали також Олександр ПономарьовСергій БабкінСанта Дімопулос та Ірина Федишин.

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