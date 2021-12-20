Слухайте гарну музику і відчувайте серцем: новорічне привітання від гурту KADNAY

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати серію новорічних відеопривітань від зірок.
Гурт KADNAY записав для читачів ТСН.ua відеопривітання з прийдешнім Новим роком.
Музиканти побажали щастя, слухати хорошу музику і, щоб все у всіх було чудово.
"Читачі ТСН.ua, ми вітаємо вас з Новим роком! Нехай у вас все буде класно! Будьте щасливі! Слухайте гарну музику, відчувайте серцем і нехай все буде добре!" – сказали на відео учасники KADNAY.
Нагадаємо, новорічне відеовітання записали також Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос та Ірина Федишин.
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