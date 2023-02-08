Смачний сніданок за 2 хвилини: швидкий рецепт від Єви Лонгорії

Акторка показала в Instagaram, як готує сніданок собі та своєму другові актору Аморі Ноласко, який засвітився у кадрі.

"Те відчуття, коли готуєш яйця, а вони не прилипають до сковороди. Цей рецепт французького омлету відмінно підходить для тих випадків, коли хочеться замінити його на сніданок (або на вечерю!). Позначте мене, якщо це відтворите".

Для приготування вам знадобиться кілька яєць, вершкове масло, крем-сир, шинка, зелень. Збиті яйця потрібно вилити на добре розігріту сковорідку, додати шинку, сир і зелень і, коли омлет буде майже готовий, скрутити його в трубочку.

Смачного! І не забудьте відмітити Єву в Instagram, якщо приготуєте такий самий французький омлет і вирішите викласти його фото в Мережу.

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