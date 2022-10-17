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Смарагдовий колір, пір'я та розкішна вишивка: акторка Джоді Тернер-Сміт з'явилася в образі від Gucci

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Смарагдовий колір, пір'я та розкішна вишивка: акторка Джоді Тернер-Сміт з'явилася в образі від Gucci

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Вона любить епатувати публіку незвичайними сукнями. Цей вихід акторки не став винятком.

В останні місяці 36-річна Джоді Тернер-Сміт все частіше почала з'являтися на світських заходах, демонструючи яскраве та незвичайне вбрання від найвідоміших світових брендів. Британка в основному віддає перевагу образам зі шлейфом та декольте.

Джоді Тернер-Сміт / © Associated Press
Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Один з останніх вбрань Джоді був саме таким — акторка одягла на галавечір у Музеї кіноакадемії сукню від Gucci смарагдового відтінку.

Вбрання мало довгі розкльошені рукави та аплікацію паєтками у вигляді сріблястих квітів. Рукави та поділ сукні прикрашали пір'я блакитного відтінку. Доповнили цей приголомшливий вечірній образ великі сережки з камінням у вухах, кілька каблучок на руках та насичений макіяж. Коротке волосся Джоді пофарбоване в попелястий відтінок, який добре поєднувався з її вбранням.

Джоді Тернер-Сміт / © Associated Press
Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

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