Шоу-бізнес
2318
1 хв

Смерть Кетрін О’Гари: стало відомо, якими були останні години життя акторки

Кетрін О’Гара була терміново доставлена ​​до лікарні після того, як у п’ятницю, 30 січня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі їй стало погано.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кетрін О'Гара

Кетрін О'Гара / © Associated Press

Видання Daily Mail оприлюднило запис дзвінка до служби 911, який показує, що Кетрін О’Гара «зазнавала труднощів з диханням», перш ніж її терміново доправили до лікарні, де вона померла у віці 71 року.

Відповідно до аудіозапису розмови з диспетчером, отриманої виданням, перед тим як її доставили до лікарні, зірка фільму «Один вдома» мала «утруднені проблеми з диханням».

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Кетрін О’Гара / © Associated Press

У п’ятницю близько 5-ї ранку співробітники екстрених служб були викликані до будинку О’Гари в Брентвуді. Її терміново доставили до найближчої лікарні, і, за даними пожежної служби Лос-Анджелеса, її стан оцінювався як важкий. А за кілька годин акторка померла. Причина смерті поки що не розголошується.

Нагадаємо, остання публічна поява О’Гари відбулася на церемонії вручення премії «Еммі» у вересні 2025 року, де вона мала дуже крихкий вигляд на червоній доріжці. У неї залишилися чоловік, Бо Велш, з яким вона прожила понад 30 років у шлюбі, і сини — 32-річний Метью та 29-річний Люк.

Кетрін О’Гара з чоловіком Бо Велшем / © Associated Press

Кетрін О’Гара з чоловіком Бо Велшем / © Associated Press

2318
