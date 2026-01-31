Смерть Кетрін О’Гари: стало відомо, якими були останні години життя акторки

Кетрін О'Гара / © Associated Press

Видання Daily Mail оприлюднило запис дзвінка до служби 911, який показує, що Кетрін О’Гара «зазнавала труднощів з диханням», перш ніж її терміново доправили до лікарні, де вона померла у віці 71 року.

Відповідно до аудіозапису розмови з диспетчером, отриманої виданням, перед тим як її доставили до лікарні, зірка фільму «Один вдома» мала «утруднені проблеми з диханням».

У п’ятницю близько 5-ї ранку співробітники екстрених служб були викликані до будинку О’Гари в Брентвуді. Її терміново доставили до найближчої лікарні, і, за даними пожежної служби Лос-Анджелеса, її стан оцінювався як важкий. А за кілька годин акторка померла. Причина смерті поки що не розголошується.

Нагадаємо, остання публічна поява О’Гари відбулася на церемонії вручення премії «Еммі» у вересні 2025 року, де вона мала дуже крихкий вигляд на червоній доріжці. У неї залишилися чоловік, Бо Велш, з яким вона прожила понад 30 років у шлюбі, і сини — 32-річний Метью та 29-річний Люк.