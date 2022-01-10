Смілива і сексуальна: Шерон Стоун постала в кадрі в нижній білизні та золотих туфлях-човниках

63-річна акторка Шерон Стоун із тих, хто без сорому може опублікувати в Мережі свої пікантні світлини.

Зірка поділилася фото на якому позує у шовковому чорному боді та атласному халаті, а також у золотих туфлях-човниках із пряжками.

Шерон має дуже впевнений в собі вигляд і не приховує, що зараз почувається краще, ніж будь-коли.

Голлівудська зірка часто говорить про свій позитивний погляд на старіння і почувається впевненіше, ніж будь-коли раніше. Якось у розмові з журналом Allure акторка сказала: "Я така вдячна своєму тілу. Коли я була молодша, всі казали мені, що щось не так з моїм тілом — і те, і те. Але потім я усвідомила, що хочу стати більше схожою на європейську жінку, яка з роками стає красивішою і розуміє, що жінки красивіші за дівчаток, бо у них є досвід".

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