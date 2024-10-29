Сміливе рішення: Ейса Гонсалес блиснула спідньою білизною під абсолютно прозорим чорним вбранням

34-річна мексиканська красуня — акторка Ейса Гонсалес — яку багато шанувальників гучного серіалу Netflix "Теорія трьох тіл" пам'ятають за роллю Оггі Салазар, з'явилася на вулиці в Лос-Анджелесі.

Для своєї появи на шоу вона обрала справді сміливе шифонове вбрання, яке привертало увагу, адже одягла вона зовсім прозорий костюм зі спідницею та блузою, яку прикрашав бант на шиї. Лук вона доповнила чорним мереживним бюстгальтером, капроновими колготками та щільними шортами.

Також акторка взула туфлі на підборах, на очі одягла окуляри, а волосся вклала в об'ємну зачіску.

Ейса Гонсалес / Фото: Getty Images

Під час інтерв'ю Ейса розповідає про те, як вона пила і божеволіла тільки на Геловін, про те, як брат обмотав її скотчем, коли їй було три роки, про свій новий серіал La Máquina, де зіграла з Дієго Луна і Гаелем Гарсія Берналем і про те, як вона мешкала з мамою в будинку свого дитинства в Мехіко під час знімань.

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