Сміливе рішення: ведуча купила сукню в Instagram за 99 доларів та одягла на вечірку "Оскара"

Жінка створила з дешевої сукні вбрання для червоної доріжки. На перероблення у неї пішло лише шість годин.

58-річна телеведуча та відома шеф-кухарка Сандра Лі з'явилася серед гостей вечірки у Західному Голлівуді. Захід, який вона відвідала — це 33-тя щорічна вечірка з нагоди вручення премії "Оскар" Фонду Елтона Джона з боротьби зі СНІДом. Вечірка є благодійною та робить внесок у фонд коштом продажу дорогих квитків, які надаються лише на запрошення, а також аукціону.

Готуючись до важливого заходу, Сандра мала придумати, що одягти, і якось випадково побачила в Instagram сукню, яка продавалася лише за 99 доларів, розповіла вона People. Це було вбрання блакитного кольору, пошите зі жатого оксамиту і прикрашене квадратним декольте.

Сандра Лі / Фото: Associated Press

"Спочатку я не наважувалася замовляти, тому що вони ніколи не бувають такими хорошими, як на сайті, але ця сукня стала винятком. Вона була так само красивою!" — каже Лі про своє вбрання. "Мені завжди подобається одягати щось унікальне на особливі заходи, і як членкиня правління Фонду Елтона Джона я люблю представляти себе і мати гарний вигляд", — додала жінка.

Коли Сандра зрозуміла, що троянди на оригінальній сукні "не такі вишукані, як сама сукня", вона взяла справу в свої руки.

"Я дозволила своїй уяві поміркувати про те, як я можу відтворити і прикрасити цю сукню, і коли моя творча енергія зіграла, я подумала, що можу створити щось унікальне, щоб одягти її на нашу щорічну церемонію вручення премії "Оскар", — каже Лі.

Сандра Лі / Фото: Getty Images

Вона додала тюлевий низ із оборками і верх, прикрашений камінням, квітами та дорогоцінним антикварним оздобленням, яке знайшла у Новому Орлеані. Ведуча також додала трохи довжини знизу сукні, щоб зробити її офіційним вбранням для червоної доріжки, а не коктейльним. За словами Лі, на декорування та перероблення сукні пішло близько шести годин, а потім вона взяла старовинну сумочку, яку купила у вінтажному магазині, і прикрасила її, щоб вона поєдналася із сукнею.

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