Сміливе рішення: Вікторія Бекхем похизувалася новою стрижкою

Британська дизайнерка опублікувала у своєму блогу в Instagram кілька фотографій зі святкування дня народження свого середнього сина Ромео та фоловери звернули увагу на її нову стрижку.

На знімку Вікі зображена зі своєю родиною – чоловіком Девідом Бекхемом, синами Ромео та Крузом і дочкою Гарпер.

"Приголомшливі вихідні у Вегасі, святкуємо @romeobeckham... ми тебе так сильно любимо!!! @davidbeckham @cruzbeckham #HarperSeven x сумуємо за тобою @brooklynpeltzbeckham xx", — підписала фото Вікторія.

Певний час ми бачили Вікторію з довгим волоссям, яке вона часто носила розпущеним, укладаючи в недбалі легкі хвилі. Але до осені дизайнерка, мабуть, захотіла змін і підстриглася значно коротше.

Нагадаємо, раніше ми показували, як змінювалася зовнішність Вікторії Бекхем і до яких пластичних операцій вона вдавалася.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Читайте також: