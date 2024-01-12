Сміливий вибір: 21-річна зірка "Венздей" Дженна Ортега одягла відверту сукню на захід

На презентації акторка вкрала всю увагу публіки через свою сукню.

Зірка популярного серіалу "Венздей" Дженна Ортега відвідала прем'єру фільму "Дівчина Міллера", яка відбулася на 35-му щорічному Міжнародному кінофестивалі у Палм-Спрінгс.

Але будь-які подробиці фільму та й сам захід відійшли на другий план, коли Ортега вийшла до фотографів. 21-річна акторка здивувала вибором вбрання, адже на ній була дуже смілива мінісукня.

Вбрання акторки було від Модного дому Valentino. Сукня являла собою вільне вбрання із щільної тканини та із завищеною талією, а її верхня частина мала всього чотири квітки, які кріпилися до грудей на спеціальні присоски. Також сукня мала тонкі бретельки.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Образ акторки доповнили туфлі-човники від Christian Louboutin, а також класичне біле пальто, яке вона спочатку носила розстебнутим, а потім зовсім зняла. Шию Дженна прикрасила атласним чокером, зробила довгий французький манікюр, додала в образ кілька прикрас із перлами, а також на її обличчі був трендовий макіяж із ластовинням.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Однак останнім часом дівчина полюбила подібне вбрання. Нещодавно на прем'єрі кримінального трилера в Лос-Анджелесі вона позувала в напівпрозорій мінісукні теж білого кольору. Її вбрання було від бренду Adeam з колекції весна-літо 2024 року.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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