Сміливий вибір: Джорджіна Родрігес одягла прозору сукню на арабський кінофестиваль

У її вбрання був легкий голий ефект, який привертав увагу.
У Саудівській Аравії розпочався Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі. 5 грудня цей захід відвідала Джорджина Родрігес — світська левиця, модель та кохана одного з найтитулованіших футболістів у світі — Кріштіану Роналду.
На червоній доріжці в день відкриття вона з'явилася в чорній обтислій сукні-водолазці з довгими рукавами, яку також прикрашали досить великі кристали.
Спереду на сукні Джорджини була зібрана в складки тканина на стегнах, що робило образ оригінальнішим. Носіла сукню вона у поєднанні з чорним боді.
Але вибір такого вбрання став досить сміливим рішенням, адже воно трохи просвічувалося, особливо на сідницях.
Образ знаменитість доповнила бежевими босоніжками, яскравим макіяжем, довгим червоним манікюром, прикрасами із діамантами та укладанням на один бік.
Попри те, що її "голий" образ привернув багато уваги, все ж однією із найзнаковіших суконь, які вона коли-небудь носила, стало довге червоне вбрання зі шлейфом. Сукня була точною копією вбрання Джулії Робертс із фільму "Красуня".
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