Сміливий вибір: Джорджіна Родрігес одягла прозору сукню на арабський кінофестиваль

У її вбрання був легкий голий ефект, який привертав увагу.

У Саудівській Аравії розпочався Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі. 5 грудня цей захід відвідала Джорджина Родрігес — світська левиця, модель та кохана одного з найтитулованіших футболістів у світі — Кріштіану Роналду.

Джорджіна Родрігес / Фото: Associated Press

На червоній доріжці в день відкриття вона з'явилася в чорній обтислій сукні-водолазці з довгими рукавами, яку також прикрашали досить великі кристали.

Спереду на сукні Джорджини була зібрана в складки тканина на стегнах, що робило образ оригінальнішим. Носіла сукню вона у поєднанні з чорним боді.

Джорджіна Родрігес / Фото: Associated Press

Але вибір такого вбрання став досить сміливим рішенням, адже воно трохи просвічувалося, особливо на сідницях.

Джорджіна Родрігес / Фото: Associated Press

Образ знаменитість доповнила бежевими босоніжками, яскравим макіяжем, довгим червоним манікюром, прикрасами із діамантами та укладанням на один бік.

Джорджіна Родрігес / Фото: Associated Press

Попри те, що її "голий" образ привернув багато уваги, все ж однією із найзнаковіших суконь, які вона коли-небудь носила, стало довге червоне вбрання зі шлейфом. Сукня була точною копією вбрання Джулії Робертс із фільму "Красуня".

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