Сміливий вибір: гостя Венеційського кінофестивалю з'явилася перед фотографами у "голій" сукні

Червона доріжка – це завжди чудова можливість показати себе. І багато красунь вирішують привернути до себе увагу відвертим аутфітом, що і зробила наша героїня.

Гостя кінофестивалю з'явилася перед фотографами на хіднику у "голій" сукні, прикрашеній білим бісером та паєтками. Вона складалася із прозорої спідниці зі шлейфом і верху зі смужок. Під вбранням на ній була нюдова білизна, яка зливалася зі шкірою. Жінка мала стрункий і сексуальний вигляд.

Гостя Венеційського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Свій образ красуня доповнила срібними босоніжками на шпильках і білим клатчем-футляром. Волосся вона зібрала у низький пучок і зробила макіяж із чорними стрілками та помадою кольору курної троянди. У вухах у неї були діамантові сережки.

У такому пікантному луку жінка, хоч і невідома для публіки, але непоміченою не залишилася.

Нагадаємо, італійська співачка Маліка Аян постала на кінофестивалі у жакеті на голе тіло і зі "змією" на шиї.

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