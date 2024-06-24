Сміливий вибір: Кеті Перрі вийшла на подіум у "голій" сукні зі шкіряних ремінців і без білизни

Американська співачка Кеті Перрі взяла участь у показі Vogue World, який цього року відбувся у Парижі.

Захід був присвячений майбутнім Олімпійським іграм, тому його розділили на кілька частин, які відповідали за конкретний вид спорту, представлений на змаганнях.

Кеті з'явилася на подіумі у частині шоу під назвою Martial arts (Бойові мистецтва). Вона вийшла на подіум, за який цього року відповідала Вандомська площа, у чорній сукні від Noir Kei Ninomiya з колекції прет-а-порте осінь-зима 2019, яка була присвячена квітковій темі.

Це була сукня повністю зібрана з вирізаних клаптиків шкіри і скріплених кільцями. У сукні були великі прозорі дірки, а білизни Кеті під нею не носила. Спідницю цього незвичайного і без сумніву сміливого вбрання прикрашали пишні рожеві квіти.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

Образ співачки доповнили чоботи на шнурівці, трендова "мокра" зачіска та дуже яскравий макіяж із виразними рум'янами.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

Але відверті вбрання Кеті останнім часом одягає часто. Співачка змінила свій імідж у бік більш епатажних та "голих" суконь, які привертають увагу, адже також прийшла на премію Billboard Women in Music Awards у червоному костюмі від бренду Ellie Misner з колекції Demi Couture 2024, який складався з корсету з розкльошеним низом та обтислої двоколірної спідниці-русалки, яка оголювала її сідниці. Це вбрання Перрі стало однозначно її гіршим вибором.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

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