Сміливий вибір: Кеті Перрі вийшла на подіум у "голій" сукні зі шкіряних ремінців і без білизни

Американська співачка Кеті Перрі взяла участь у показі Vogue World, який цього року відбувся у Парижі.
Захід був присвячений майбутнім Олімпійським іграм, тому його розділили на кілька частин, які відповідали за конкретний вид спорту, представлений на змаганнях.
Кеті з'явилася на подіумі у частині шоу під назвою Martial arts (Бойові мистецтва). Вона вийшла на подіум, за який цього року відповідала Вандомська площа, у чорній сукні від Noir Kei Ninomiya з колекції прет-а-порте осінь-зима 2019, яка була присвячена квітковій темі.
Це була сукня повністю зібрана з вирізаних клаптиків шкіри і скріплених кільцями. У сукні були великі прозорі дірки, а білизни Кеті під нею не носила. Спідницю цього незвичайного і без сумніву сміливого вбрання прикрашали пишні рожеві квіти.
Образ співачки доповнили чоботи на шнурівці, трендова "мокра" зачіска та дуже яскравий макіяж із виразними рум'янами.
Але відверті вбрання Кеті останнім часом одягає часто. Співачка змінила свій імідж у бік більш епатажних та "голих" суконь, які привертають увагу, адже також прийшла на премію Billboard Women in Music Awards у червоному костюмі від бренду Ellie Misner з колекції Demi Couture 2024, який складався з корсету з розкльошеним низом та обтислої двоколірної спідниці-русалки, яка оголювала її сідниці. Це вбрання Перрі стало однозначно її гіршим вибором.
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