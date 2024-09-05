Сміливий вибір: Наомі Кемпбелл прийшла у пікантному аутфіті на вечірку

54-річна супермодель Наомі Кемпбелл відвідала коктейльну вечірку Harper's Bazaar під час Тижня моди у Нью-Йорку.
На захід, який відбувся у Le Veau d'Or 4 вересня, Кемпбелл приїхала у чорній пікантній напівпрозорій сукні з осінньо-зимової колекції Ferragamo та з пір'ям на одному плечі, доповнивши лук гостроносими туфлями-човниками на шпильках. Наомі була в прикрасах Bulgari – золотому потрійному кольє з діамантами, кількох браслетах на обох зап'ястях та у каблучкам з великим камінням.
Модель зробила виразний макіяж, а волосся її було укладене легкими хвилями.
Манекенниця любить привертати увагу своїми образами. Наприклад, раніше на Тижні моди в Парижі вона сяяла, як диско-куля. Супермодель мала гламурний вигляд у срібному вбранні з колекції Chanel сезону осінь-зима 2022 року.
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