Сміливий вибір: Єва Лонгорія у прозорій сукні-комбінації прийшла на показ подруги

Вчора під час Паризького тижня моди свою нову колекцію представила дизайнерка Вікторія Бекхем. Її близька подруга Єва Лонгорія приїхала її привітати та підтримати та, звичайно ж, потрапила під приціл фотографів.

47-річна Єва Лонгорія мала розкішний вигляд у чорній сукні-комбінації від Victoria Beckham. Повністю чорне вбрання було доповнене прозорими вирізами та тонкими бретельками. А поверх сукні Єва накинула короткий чорний жакет.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

В руках акторка несла чорний клатч із ремінцем із золотою фурнітурою теж від Victoria Beckham. Єва зібрала густе волосся у високий хвіст, зробила дуже насичений макіяж очей та губ, а також одягла сережки-цвяшки з діамантами.

Вікторію Бекхем прийшла підтримати вся її сім'я, навіть старший син Бруклін та його дружина Нікола Пельцт, у якої з дизайнеркою не найтепліші зараз стосунки.

Єва Лонгорія також опублікувала фото з іншого показу Паризького тижня моди. На знімку зірка позує в рожевому штанному костюмі, що складається з блейзера, широких штанів з високою посадкою і бюстгальтера. Аутфіт від SLA The Label Лонгорія поєднувала з об'ємним клатчем від Victoria Beckham.

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