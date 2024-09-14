Сміливий вихід: британська співачка у "голому" комбінезоні блиснула стрингами на фешншоу

32-річна артистка відвертим образом привернула до себе увагу.

До об'єктивів папараці потрапила британська співачка Лі-Енн Піннок, яка йшла на показ бренду Richard Quinn, який відбувся у межах Тижня моди у Лондоні.

Для свого виходу зірка обрала відвертий лук. На ній був "голий" комбінезон, який складався з прозорої сітки, ниток зі срібним бісером та білого каміння. У цьому вбранні Лі-Енн блиснула чорними стрингами.

Головним акцентом у її аутфіті було біле жабо з декоративними ґудзиками і чорною трояндою з тканини.

Лі-Енн Піннок / Фото: Getty Images

Піннок зробила зачіску з косою, макіяж у нюдово-коричневій гамі, молочний манікюр і завершила аутфіт каблучками на пальцях.

Нагадаємо, південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards у Нью-Йорку постала у сукні з мотузки і засвітила яскраві труси.

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