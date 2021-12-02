Сміливо: 155-кілограмова Тесс Голлідей показала нові знімки у прозорій спідній білизні

36-річна модель plus-size продовжує бути бодіпозитивною і зніматися у найвідвертіших фотосетах.
Тесс Голлідей — дуже смілива жінка без комплексів. Вона пропагує бодіпозитив і мотивує інших приймати себе такими, якими вони є.
Модель plus-size показала нові пікантні світлини із відвертої фотосесії авторства Alex Evans.
Тесс позувала у чорній прозорій білизні та в червоних босоніжках.
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Вона з нового ракурсу продемонструвала на камеру свою фігуру та безліч татуювань на тілі.
Її образ доповнювали укладання з локонами, насичений макіяж та прикраси у вухах та на шиї.
Позувала Голлідей на підлозі та на дивані з хутряним покривалом.
Минулого разу Тесс показала фото, на яких постала перед об'єктивом камери з вібратором.
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