Сміливо: 155-кілограмова Тесс Голлідей показала нові знімки у прозорій спідній білизні

36-річна модель plus-size продовжує бути бодіпозитивною і зніматися у найвідвертіших фотосетах.

Тесс Голлідей — дуже смілива жінка без комплексів. Вона пропагує бодіпозитив і мотивує інших приймати себе такими, якими вони є.

Модель plus-size показала нові пікантні світлини із відвертої фотосесії авторства Alex Evans.

Тесс позувала у чорній прозорій білизні та в червоних босоніжках.

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Вона з нового ракурсу продемонструвала на камеру свою фігуру та безліч татуювань на тілі.

Її образ доповнювали укладання з локонами, насичений макіяж та прикраси у вухах та на шиї.

Позувала Голлідей на підлозі та на дивані з хутряним покривалом.

Минулого разу Тесс показала фото, на яких постала перед об'єктивом камери з вібратором.

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