Сміливо: 47-річна зірка Instagram вийшла на вулиці Лос-Анджелеса у спідній білизні та панчохах

Ларса Піппен у провокаційному образі з крилами продемонструвала підтягнуте тіло.
Зірка Instagram, підприємець та колишня дружина шестиразового чемпіона НБА у складі "Чикаго Буллз" Скотті Піппена – 47-річна Ларса Піппен – привернула увагу папараці на вулицях Лос-Анджелеса своїм сміливим провокаційним образом. Швидше за все, у цьому аутфіті вона сходила на Геловін-паті.
Жінка вийшла на вулицю у чорній спідній білизні, панчохах з мереживом і мереживному поясі зі стразами та підтяжками. Свій лук вона доповнила чорними чоботами з крокодилячої шкіри та чорними крилами з пір'я на спині. У руці Ларса несла невелику сумочку, інкрустовану камінням.
Волосся Піппен розпустила і зробила макіяж у бежево-персикових відтінках.
Красуня продемонструвала підтягнуту фігуру і блиснула пишною п'ятою точкою.
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