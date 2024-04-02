Сміливо: 50-річна Торі Спеллінг показала своє оголене фото

Торі Спеллінг опублікувала в Instagram провокаційну світлину. На ній знаменитість постала повністю оголеною. Пікантні місця вона прикрила білими локонами і ногами, які схрестила перед собою.

Крім гарної зачіски, у зірки був макіяж із акцентом на очах. Вона мала стрункий і привабливий вигляд.

Торі Спеллінг / Фото: Instagram Торі Спеллінг

Сміливим знімком Спеллінг анонсувала про вихід її нового подкасту, у якому вона розповідає про своє подружнє життя і розлучення.

"Слідкуйте, завантажуйте та слухайте мій новий подкаст "misSpelling"", – підписала фото акторка.

Образ Торі дуже символічний, адже таким виглядом вона наче натякає, що у підкасті буде зі слухачами відкритою, відвертою і нічого не приховуватиме.

Нагадаємо, Торі Спеллінг у прозорій мінісукні прийшла на дитячий галаконцерт.

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