Сміливо: 57-річна Елізабет Герлі показала своє оголене фото

Елізабет Герлі у День святого Валентина потішила фоловерів в Instagram відвертою світлиною. На ній акторка позувала оголеною, сидячи на ліжку з білосніжною постільною білизною. Пікантні місця вона прикрила чимось білим і хутряним.

Свій сексуальний образ Герлі доповнила зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на очах. Вона мило усміхалася на камеру з таким виразом обличчя, ніби її заскочили зненацька.

Нагадаємо, раніше Ліз Герлі опублікувала знімок, на якому вона постала у білому бікіні з металевою золотистою фурнітурою від власного бренду Elizabeth Hurley Beach.

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