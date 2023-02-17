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Сміливо: 57-річна Елізабет Герлі показала своє оголене фото

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1534
Час на прочитання
1 хв
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Сміливо: 57-річна Елізабет Герлі показала своє оголене фото

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Британська акторка показала знімок зі своєї спальні.

Елізабет Герлі у День святого Валентина потішила фоловерів в Instagram відвертою світлиною. На ній акторка позувала оголеною, сидячи на ліжку з білосніжною постільною білизною. Пікантні місця вона прикрила чимось білим і хутряним.

Свій сексуальний образ Герлі доповнила зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на очах. Вона мило усміхалася на камеру з таким виразом обличчя, ніби її заскочили зненацька.

Нагадаємо, раніше Ліз Герлі опублікувала знімок, на якому вона постала у білому бікіні з металевою золотистою фурнітурою від власного бренду Elizabeth Hurley Beach. 

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Дата публікації
Перегляди
1534
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