Сміливо: 59-річна грецька кінорежисерка вийшла на червону доріжку у "голій" сукні

Сьогодні, 1 вересня, відбувся третій день ювілейного 80-го Венеційського кінофестивалю. Один із найпікантніших образів на червоній доріжці продемонструвала грецька кінорежисерка Анджела Ісмаілос.

Жінка постала перед фотокамерами у прозорій довгій сукні, рясно прикрашеній срібними паєтками і камінням. Під вбрання, яке чудово підкреслило форми Анджели, вона одягла нюдову корегувальну білизну.

Анджела Ісмаілос / Фото: Getty Images

Режисерка зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж із чорними стрілками, у вуха одягла діамантові сережки, а на руки – діамантовий браслет і каблучку. Молочний манікюр завершив лук Анджели.

Нагадаємо, а модель Алді Гдовска Пржиліпяк, постала на червоній доріжці у вбранні-сітці і без бюстгальтера.

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