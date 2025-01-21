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Сміливо: 71-річна Ізабель Юппер одягла прозору чорну сукню-водолазку на захід

Сміливо: 71-річна Ізабель Юппер одягла прозору чорну сукню-водолазку на захід

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Зірка здивувала вибором вбрання, проте вигляд у ньому мала розкішний.

Французька акторка Ізабель Юппер відвідала захід у Парижі - фотокол Cesar - Revelations 2025. До фотографів вона вийшла в довгій чорній сукні-водолазці від відомого Модного дому Balenciaga.

Вбрання було простим, елегантним, але водночас трохи прозорим у верхній частині, тому було чітко видно спыдню білизну акторки.

Носила Ізабель його у поєднанні з туфлями на підборах, масивним браслетом на зап'ясті та сережками. Вбрання доповнювали макіяж та лаконічна текстурна зачіска.

Ізабель Юппер / © Getty Images
Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що з Домом Balenciaga акторка співпрацює давно і регулярно одягає їхні вбрання на важливі події. Також вона з'явилася у сукні від цього бренду минулого року на балі Met Gala, який проводився у Нью-Йорку. На ній була ніжна особлива сукня в стилістиці весільного вбрання 1930-х років, створена за мотивами бренду Callot Soeurs, заснованого колись її родиною.

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