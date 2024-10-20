Сміливо: акторка Руні Мара у "голій" сукні блиснула трусами на світському заході

39-річна акторка у вінтажному прозорому вбранні з'явилася на червоній доріжці.

Руні Мара відвідала галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого коханого – зірки "Джокера" Гоакіна Фенікса.

Гоакін Фенікс і Руні Мара / Фото: Associated Press

Акторка обрала для своєї появи сміливий аутфіт. Вона одягла білу прозору вінтажну сукню з глибоким вирізом, прикрашену кольоровою флористичною вишивкою. Вбрання з кутюрної колекції осінь-зима 1996 року бренду Givenchy мало короткі рукави і шлейф, який їй допоміг розправити на червоній доріжці Гоакін.

Руні Мара / Фото: Associated Press

У "голому" вбранні Мара блиснула білими мереживними трусами-шортами.

Лук зірка доповнила білими босоніжками на шпильках. Вона зробила гладкий пучок, легкий макіяж і відмовилася від прикрас.

Руні Мара / Фото: Associated Press

Фенікс був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і чорні лаковані туфлі.

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