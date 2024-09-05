Сміливо: американська акторка прийшла на івент без бюстгальтера

Американська акторка Тараджі Генсон відвідала прем’єру мінісеріалу "Fight Night: The Million Dollar Heist" у Нью-Йорку.

Там зірка з'явилася у провокаційному образі. На ній була срібно-біла мінісукня Retrofête з перфорацією, довгими рукавами і відвертою зоною декольте. Під вбранням Тараджі не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми оголеним бюстом.

Тараджі Генсон / Фото: Associated Press

Лук Генсон доповнила босоніжками кольору металік на шпильках від Aquazzura, а також прикрасами Jacob & Co. – довгими сережками і масивною каблучкою.

Тараджі Генсон / Фото: Associated Press

А ще акторка продемонструвала на івенті нову зачіску – вона коротко підстриглася і пофарбувала волосся у помаранчевий колір.

Тараджі Генсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тараджі Генсон продемонструвала у Лос-Анджелесі стильний аутфіт у пітоновому вбранні, яке складалося зі спідниці у бежево-чорному відтінку з розрізом і червоного топу без бретельок і з декольте. А ще у неї була об'ємна кучерява зачіска.

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