Сміливо: американська акторка прийшла на івент без бюстгальтера

53-річна Тараджі Генсон любить епатувати публіку своїми провокаційними образами.
Американська акторка Тараджі Генсон відвідала прем’єру мінісеріалу "Fight Night: The Million Dollar Heist" у Нью-Йорку.
Там зірка з'явилася у провокаційному образі. На ній була срібно-біла мінісукня Retrofête з перфорацією, довгими рукавами і відвертою зоною декольте. Під вбранням Тараджі не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми оголеним бюстом.
Лук Генсон доповнила босоніжками кольору металік на шпильках від Aquazzura, а також прикрасами Jacob & Co. – довгими сережками і масивною каблучкою.
А ще акторка продемонструвала на івенті нову зачіску – вона коротко підстриглася і пофарбувала волосся у помаранчевий колір.
Нагадаємо, Тараджі Генсон продемонструвала у Лос-Анджелесі стильний аутфіт у пітоновому вбранні, яке складалося зі спідниці у бежево-чорному відтінку з розрізом і червоного топу без бретельок і з декольте. А ще у неї була об'ємна кучерява зачіска.
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