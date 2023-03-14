Сміливо: американська акторка у прозорому кетсьюті продемонструвала пишне тіло на вечірці

33-річна Даніель Брукс – жінка без комплексів, тому вона з легкістю може вийти у світ у провокаційному вбранні, що і зробила.

Акторка Даніель Брукс привернула нашу увагу своїм сміливим луком, у якому вона з'явилася на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.

Пишнотіла Даніель постала перед фотокамерами в обтислому прозорому кетсьюті у блискучий горошок, демонструючи свої пишні форми. Під ним на акторці була чорна білизна з паєтками.

Даніель Брукс / Фото: Associated Press

Зверху Брукс одягла об'ємну чорно-білу смугасту шубу з рожевою підкладкою. Взула вона атласні чорні босоніжки на екстремально високій платформі і підборах.

Даніель Брукс / Фото: Associated Press

Даніель зробили плетіння і зібрали його у високий пучок. У макіяжі вона зробила акцент на чорних стрілках. Вуха зірка прикрасила лаконічними сережками-цвяшками.

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