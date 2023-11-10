Сміливо: американська модель прийшла на фешнпремію без бюстгальтера

Знаменитості часто виходять у світ без білизни, щоб привернути до себе увагу.

22-річна американська модель Амелія Грей Гемлін опинилася в центрі уваги на килимовій доріжці премії CFDA Fashion Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.

На івенті вона з'явилася у відвертому аутфіті. На ній була ніжно-блакитна прозора сукня з рюшами на рукавах, під якою були блакитні високі труси і не було бюстгальтера, але це зовсім її не бентежило.

Амелія Грей Гемлін / Фото: Associated Press

Амелія сміливо позувала перед фотографами, демонструючи струнку фігуру й сексуально оголені груди.

Свій лук Гемлін доповнила білими босоніжками, парними металевими браслетами, зачіскою "кінський хвіст" і макіяжем із чорними стрілками.

Нагадаємо, Демі Мур сяяла на премії у срібній сукні з маленькими та великими лелітками і з оголеними плечима від бренду Carolina Herrera.

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