Сміливо: американська модель прийшла на фешншоу у "голій" сукні і без бюстгальтера

Модель, зірка реаліті і молодша сестра "Міс Всесвіт-2012" Олівії Калпо обрала для своєї появи спокусливий лук.

Софія Калпо відвідала показ бренду Christian Siriano, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

На фешнівент модель прийшла у сексуальному образі total black. На ній була довга "гола" мереживна сукня з рюшами. Під вбрання вона одягла лише чорні труси з високою посадкою.

Зверху Калпо одягла чорний жакет із розширеною лінією плеч та атласними лацканами. Взута вона була у ботильйони кольору металік.

Софія Калпо / Фото: Getty Images

Калпо зібрала волосся у гладкий пучок, одягла на обличчя чорні прямокутні окуляри і прикрасила вуха стильними чорними сережками із золотою облямівкою та зображенням голови лева. У руці вона тримала клатч-футляр із намистинами.

Нагадаємо, Софія Калпо на вечірці FWRD pop-up store у Лос-Анджелесі з'явилася у прозорому топі з принтом, під яким був відсутній бюстгальтер, та спідниці-сітці довжини максі.

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