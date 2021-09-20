Сміливо: американська піаністка у "голій" сукні продемонструвала свої груди

Щоб привернути до себе увагу, селебріті приходять на заходи у прозорих вбраннях, виблискуючи своїми принадами на камеру.

У Лос-Анджелесі, в готелі JW Marriott 19, минула 73-я церемонія вручення головної телевізійний премії "Еммі-2021".

На червоній доріжці заходу можна було побачити безліч зірок в ефектних образах. Були й ті, які без сумнівів впевнені, що, чим відвертіше вбрання, тим більше уваги.

Серед таких була і американська піаністка, телевізійна письменниця і авторка пісень Our Lady J. Вона з'явилася перед камерами у чорній прозорій сукні, розшитій пір'ям на подолі, з мереживом на декольте, рюшами на рукавах і лакованим корсетом на талії. Під вбранням на зірці були чорні труси з високою посадкою.

Our Lady J / Getty Images

Спочатку Lady J позувала, прикриваючись груди пасмами волосся. А потім жінка все-таки вирішила продемонструвати всім свою оголені груди.

Our Lady J / Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками, довгими сережками з камінням і насиченим макіяжем очей зі стрілками.

На церемонію прийшла також Кейт Вінслет. Вона з'явилася там у чорній сукні Armani з невеликим шлейфом і V-подібним декольте. Також вбрання мало невеликі легкі рукава з тонкого шовку, які додавали образу витонченості.

Кейт Уінслет / Associated Press

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